Morre Inês Maria Neves Faria, filha de Tancredo e mãe de Aécio Neves

Em homenagem, deputado federal falou em ‘dor dilacerante’ e imensa gratidão; velório está previsto para acontecer em Belo Horizonte

Reprodução Instagram/ @aecioneves Filha do ex-presidente da República Tancredo Neves, Inês tinha 84 anos e estava em casa



A mãe do deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG), Inês Maria Neves Faria, morreu na manhã desta segunda-feira, 14, em Belo Horizonte. A informação foi confirmada pelo ex-governador e ex-senador de Minas Gerais em publicação nas redes sociais. Filha do ex-presidente da República Tancredo Neves, Inês tinha 84 anos e estava em casa. A causa da morte não foi divulgada por Aécio, que falou em “dor dilacerante”. “Minhas únicas palavras nessa hora, em meu nome e de meus filhos, é de gratidão. Imensa gratidão por seu amor, por sua dedicação e por seus exemplos. Descanse em paz, minha mãe amada”, escreveu o deputado federal. Inês Maria também é mãe de Andrea e Angela Neves e viúva do ex-deputado federal Gilberto Faria. O velório está previsto para acontecer entre 17h e 21h na casa Funeral House, em Belo Horizonte.