Jay-Z produz filme faroeste só com atores negros para a Netflix

Regina King, Zazie Beetz, Idris Elba e outros astros de Hollywood já foram confirmados no elenco de ‘The Harder They Fall’

Fotos: Divulgação Montagem: Jovem Pan 'The Harder They Fall' tem previsão de estrear em 2021 no catálogo do streaming



Um elenco estelar foi anunciado para “The Harder They Fall”, filme faroeste da Netflix que tem entre seus produtores o rapper Jay-Z. As informações são da revista The Hollywood Reporter. O longa será dirigido pelo novato Jeymes Samuel e conta somente atores negros: Idris Elba (“Luther”), Regina King (“Watchmen”), Jonathan Majors (“Lovecraft Country”), Zazie Beetz (“Coringa”) e mais já foram confirmados. A história vai acompanhar um bandido (Majors) que descobre que o assassino de seus pais (Elba) está deixando a prisão após 20 anos, e, por isso, ele reúne sua gangue para planejar vingança. Com Samuel, Jay-Z também será o responsável pelas canções originais do filme. A produção tem previsão de estrear no catálogo da Netflix em 2021.