Neve Campbell estará de volta em ‘Pânico 5’ como Sidney Prescott

Protagonista original da franquia finalmente confirmou retorno ao lado dos atores David Arquette e Courteney Cox

Reprodução Atriz viverá novamente a mocinha Sidney Prescott em quinto filme de terror da franquia



Neve Campbell confirmou que estará no elenco de “Pânico 5” após meses de negociação para o novo filme da franquia de terror. A atriz retorna como Sidney Prescott, a mocinha que dá origem à história após ser insistentemente perseguida por serial killers. Além de Campbell, os atores originais David Arquette e Courteney Cox também já estão anunciados para reprisar seus papéis na produção. “Pânico 5” deve chegar aos cinemas americanos em 14 de janeiro de 2022.

A franquia “Pânico” foi iniciada por Wes Craven em 1996, e ele se manteve à frente dos quatro filmes sucessores. Em 2015, Craven morreu. Os diretores Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillertt, dupla responsável por “Casamento Sangrento” (2019), vão comandar o próximo longa da franquia. Entre as novas adições do elenco, estão Jack Quaid (“The Boys”), Melissa Barrera (“In The Heights”) e Jenna Ortega (“You”).