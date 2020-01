Filme do He-Man com Noah Centineo tem estreia adiada pela Sony

Reprodução Noah Centineo seria o He-Man no cinema



O filme live-action do personagem He-Man, intitulado “Mestres do Universo”, teve sua data de estreia alterada indefinitivamente pela Sony Pictures. As informações são do Deadline.

Estrelado por Noah Centineo (“Para Todos os Garotos que Já Amei”), a previsão era que o longa chegasse em 5 de março de 2021 aos cinemas, mas agora não há certeza sequer se o projeto será lançado.

No fim do ano passado, a Sony cogitou o lançamento do filme direto na Netflix temendo fracasso nas bilheterias mundiais. No entanto, a ideia não foi pra frente e, apesar do longa não ter sido cancelado oficialmente, a retirada de previsão de estreia demonstra a incerteza do estúdio com a produção.

Baseado no brinquedo que ganhou desenho animado e um filme dos anos 80, a história mostraria a origem do herói defensor da região mágica de Eternia e que luta para proteger o Castelo de Grayskull.

Enquanto o live-action não sai, a Netflix já trabalha em outras duas versões exclusivas de He-Man. Uma delas será em anime com produção executiva de Kevin Smith. Já o outro projeto adaptará o herói em computação gráfica numa parceria com a Mattel Television.