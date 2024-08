Filme ‘Wicked’ ganha novo teaser; assista

A adaptação do musical da Broadway será dividida em duas partes nos cinemas: a primeira com previsão de lançamento para 28 de novembro deste ano e a segunda para 27 de dezembro de 2025

Reprodução/ Wicked Movie Longa ganhou mais um teaser, que mostra alguns detalhes do mundo mágico de Oz



Um dos grandes lançamentos do ano é “Wicked”, adaptação dos palcos para o cinema que gera muita expectativa por parte dos fãs. Para aquecer ainda mais a audiência, o filme ganhou mais um teaser, que mostra alguns detalhes do mundo mágico de Oz. Dirigido por Jon M. Chu, que assina o maravilhoso “Podres de Ricos”, o filme acompanha a história de Glinda, interpretada por Ariana Grande, e Ephalba, que é vivida por Cynthia Erivo, conhecidas como Bruxa Boa do Sul e Bruxa Má do Oeste.

O musical da Broadway é um dos mais famosos e aclamados de todos os tempos e a adaptação será dividida em duas partes nos cinemas, sendo a primeira lançada em 28 de novembro e a segunda 27 de dezembro de 2025.

