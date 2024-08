Shows de Taylor Swift em Viena são cancelados por plano de atentado terrorista

A polícia anunciou a prisão de duas pessoas, incluindo um cidadão austríaco de 19 anos, que planejava o ataque às apresentações da cantora norte-americana; ele havia ‘jurado lealdade’ ao Estado Islâmico

SUZANNE CORDEIRO/AFP Taylor Swift tinha planos de se apresentar quinta, sexta e sábado em Viena, como parte de sua turnê europeia 'Eras', que começou em maio em Paris



Três shows de Taylor Swift, previstos para esta semana em Viena, na Áustria, foram cancelados nesta quarta-feira (7), depois que a polícia austríaca descobriu um plano de atentado terrorista contra uma das apresentações da superestrela da música pop norte-americana. “Após a confirmação das autoridades de um plano de atentado terrorista no estádio Ernst Happel, não temos outra opção a não ser cancelar os três concertos pela segurança de todos”, explicou no Instagram o Barracuda Music, organizador dos shows. A polícia havia anunciado pouco antes a prisão de duas pessoas, incluindo um indivíduo de 19 anos que planejava um atentado islamista, em relação aos shows de Taylor Swift.

Este cidadão austríaco, que havia “jurado lealdade” ao grupo jihadista Estado Islâmico (EI), foi detido após uma operação especial na Baixa Áustria, perto da capital, declarou em uma coletiva de imprensa o diretor-geral de Segurança Pública, Franz Ruf. “Descobrimos ações preparatórias centradas nos shows de Taylor Swift em Viena”, acrescentou, detalhando que foram apreendidas “substâncias químicas” na residência do suspeito.

Outra pessoa cúmplice do suspeito também foi presa em Viena. Os dois indivíduos haviam se “radicalizado na internet”, segundo apontam os primeiros elementos da investigação. As autoridades haviam prometido reforçar as medidas de segurança, mas isso não foi suficiente para tranquilizar os organizadores. Taylor Swift tinha planos de se apresentar quinta-feira, sexta e sábado em Viena, como parte de sua turnê europeia “Eras”, que começou em maio em Paris. Mais de 170 mil fãs eram aguardados, assim como benefícios econômicos estimados em cerca de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 612,7 milhões).

*Com informações da AFP

Publicado por Carolina Ferreira