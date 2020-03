Filmes do caso Richthofen terão sessão dupla pelo preço de um ingresso

Divulgação/Galeria Distribuidora Filmes entram em cartaz oficialmente no dia 2 de abril, mas ganharão sessões especiais algumas semanas antes



Os filmes “A Menina que Matou os Pais” e “O Menino que Matou Meus Pais” vão ganhar sessões duplas pelo valor de somente um ingresso, informou a Galeria Distribuidora nesta segunda-feira (9). A ação começa a valer a partir do dia 19 de março.

A partir de 2 de abril, data de estreia oficial, os longas serão oferecidos em sessões separadas com um pacote especial: será possível assistir aos dois filmes pagando valor equivalente a um ingresso e meio (válido para inteira e meia entrada).

Segundo a distribuidora, não será necessário assistir aos longas no mesmo dia para aproveitar a promoção. Já quem optar pela compra do ingresso de apenas um filme, desvinculado do pacote, não terá nenhum desconto.

Os filmes vão explorar as versões de Suzane e Daniel Cravinhos. Ao longo do julgamento deles, esse caso é revisitado em busca de respostas sobre os motivos do casal para cometer essa atrocidade.

Carla Diaz e Leonardo Bittencourt vivem o casal protagonista. Allan Souza Lima (Cristian Cravinhos), Leonardo Medeiros (Manfred von Richthofen), Vera Zimmermann (Marísia von Richthofen), Debora Duboc (Nadja Cravinhos), Augusto Madeira (Astrogildo Cravinhos) e Kauan Ceglio (Andreas von Richthofen) completam o elenco.