Filmes sobre caso Richthofen ganham trailer com versões contraditórias

“A Menina que Matou os Pais” e “O Menino que Matou meus Pais” chegam aos cinemas no dia 2 de abril

Reprodução/YouTube Carla Diaz e Leonardo Bittencourt estrelam as duas versões do crime para os cinemas



Saiu nesta segunda-feira (3) o primeiro trailer para os filmes “A Menina que Matou os Pais” e “O Menino que Matou meus Pais”, que levará aos cinemas duas versões distintas sobre o caso Richthofen.

O vídeo apresenta as histórias contadas por Suzane von Richthofen e seu namorado, Daniel Cravinhos. As produções têm roteiro de Ilana Casoy e Raphael Montes com direção de Maurício Eça.

Carla Diaz e Leonardo Bittencourt vivem o casal protagonista. Allan Souza Lima (Cristian Cravinhos), Leonardo Medeiros (Manfred von Richthofen), Vera Zimmermann (Marísia von Richthofen), Debora Duboc (Nadja Cravinhos), Augusto Madeira (Astrogildo Cravinhos) e Kauan Ceglio (Andreas von Richthofen) completam o elenco.

A estreia simultânea de “A Menina que Matou os Pais” e “O Menino que Matou meus Pais” acontecerá no dia 2 de abril.

Veja o trailer: