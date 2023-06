Fiuk expõe salário que recebia na Globo para fazer ‘Malhação’ e dispara: ‘Era sinistro’

Cantor protagonizou a a 17ª temporada da novela teen, que ficou entre os anos de 2009 a 2010

Reprodução/Instagram/fiuk



O cantor Fiuk foi sincero ao falar como foi a experiência de protagonizar “Malhação ID” na Globo. Durante uma live realizada no Instagram, um seguidor pediu para o filho de Fábio Jr. contar uma curiosidade sobre os bastidores da novela e ele decidiu expor que não recebia um salário altíssimo como muitas pessoas imaginam. “Em ‘Malhação’, eu era o protagonista máximo da parada e eu ganhava R$ 1,5 mil por mês, contrário do que todo mundo pensa”. O artista também deu a entender que o ritmo de trabalho era intenso: “O negócio era punk, mas é claro que as coisas foram mudando, me deu uma visibilidade irada. Na ‘Malhação’, tudo foi acontecendo e fui crescendo. Mas o comecinho ali era sinistro”. O ex-participante do “BBB 21” protagonizou a 17ª temporada, exibida entre 2009 e 2010, da extinta novela teen da Globo. Na trama, Fiuk interpretava Bernardo e fazia par romântico com a atriz Christiana Ubach. Ele também cantava a música de abertura, Quem Sou Eu, com sua antiga banda, Hori. “Malhação ID” foi uma temporada de sucesso e, atualmente, está disponível no Globoplay.