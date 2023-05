Fiuk revive desavença com Tatá Werneck: ‘Queria ter raiva de você’

Cantor comentou um post da apresentadora com quem se desentendeu após participar do ‘Lady Night’; estrela de ‘Terra e Paixão’ respondeu o filho de Fábio Jr.

Reprodução/Instagram/fiuk/tatawerneck Fiuk e Tatá Werneck tiveram um atrito em 2021 após uma gravação do 'Lady Night'



O cantor Fiuk levantou uma bandeira branca um ano e meio após se envolver em um atrito com a atriz e apresentadora Tatá Werneck. Ao publicar nas redes sociais um vídeo brincando com a filha, Clara Maria, a intérprete de Anely em “Terra e Paixão” escreveu: “Ser mãe me dá medo e coragem. Sono e alegria ao acordar. Vontade de cuidar da saúde e ansiedade. Vulnerabilidade e força. Ser mãe é viver em contradição estando certa do que quero. É saber que te amaria mais do que tudo e amar mais do que sabia ser possível. Cada mãe é única e ao mesmo tempo, clichê. Ser mãe é solitário. E a convicção de que nunca mais ficarei sozinha. Eu te amo minha filha. Minha caca. Minha deusa. Minha blue. Com você aprendi a ser feliz”. O filho de Fábio Jr. comentou o post: “Eu queria ter raiva de você, mas não consigo… alguém me ajuda?? (risos) Fofas”. Tata então respondeu: “Fiuk, nos amamos. Admita e vamos sair pra conversar”.

A desavença entre os artistas aconteceu em 2021, quando o ex-BBB participou do “Lady Night”, do Multishow. Após gravar o talk show, Fiuk declarou que não se sentiu confortável com algumas piadas feitas pela apresentadora: “A gente tinha combinado algumas coisas antes do programa, feito um roteiro e tal. Então ali na hora do ao vivo, normal, acabou saindo um pouco do roteiro, vieram algumas perguntas que a gente não tinha combinado, então acabei ficando um pouco sem chão, eu fiquei sem graça”. Na ocasião, Tata também se manifestou sobre o assunto. “Para quem possa interessar: eu não combino roteiros com ninguém no programa. Eu explico quadros e pergunto sobre que assunto não posso falar. Ponto”, escreveu no Twitter. “Eu não combinei roteiro nenhum! Eu perguntei sobre o que não poderia falar. Ele me disse. Depois falei vou falar de ‘BBB’. Vou zoar cigarro. Vou falar de Juliette. E um dia antes saiu que ele estava namorando e a assessoria confirmou.” O cantor chegou a rebater com uma indireta: “Chato, chatinho, beleza. Não sou perfeito e nem finjo que eu sou. Agora, mentiroso? Mentiroso é fod*”.