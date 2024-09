Florence Pugh dá beijo em amiga durante viagem à Turquia

Gesto que ocorreu apenas dois dias após a confirmação de seu relacionamento com Finn Cole

Reprodução/Instagram/@florencepugh Atriz descreveu o grupo como uma "turminha de qualidade"



Florence Pugh, de 28 anos, utilizou seu Instagram para dividir com os seguidores os momentos de sua recente viagem à Turquia, onde esteve acompanhada de amigos. Em uma das postagens, a atriz é vista trocando um beijo com a amiga Hebe Howorth, um gesto que ocorreu apenas dois dias após a confirmação de seu relacionamento com Finn Cole, também de 28 anos. A atriz descreveu o grupo como uma “turminha de qualidade”, evidenciando a boa companhia durante a estadia. Eles escolheram um luxuoso resort cinco estrelas como local de hospedagem, o que certamente contribuiu para a experiência memorável da viagem.

Além das fotos que capturaram a amizade e a diversão, Florence também compartilhou cliques que mostram momentos de afeto, como abraços e risadas. A legenda de uma das postagens ressaltou a alegria que sentiu durante a viagem, além de mencionar a deliciosa comida que experimentaram.

