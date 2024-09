Xuxa se apresenta no Rock in Rio após show de Katy Perry

Última apresentação da Rainha dos Baixinhos foi em fevereiro, em um cruzeiro dedicado aos fãs

Xuxa anunciou que fará uma apresentação no Rock in Rio, marcada para a madrugada deste sábado, às 1h30, no Pavilhão Itaú. O show ocorrerá logo após a performance da cantora Katy Perry, que é a atração principal do palco Mundo. A artista revelou que está trabalhando em um novo álbum, que contará com músicas inéditas. Além das novas faixas, Xuxa também está preparando uma nova versão de um de seus clássicos, “Doce Mel”. Essa novidade promete agradar tanto os fãs antigos quanto os novos admiradores de sua carreira. O último show realizado por ela foi em fevereiro, durante um cruzeiro dedicado aos seus fãs.

