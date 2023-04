Florinda Meza, de ‘Chaves’, chega ao Brasil para participar pela primeira vez de um encontro com fãs

Artista também vai celebrar com a equipe do documentário ‘50 Anos de Chaves’ um ano da estreia dessa produção lançada pela Jovem Pan em abril de 2022

Reprodução/Instagram/florindamezach1 Florinda Meza participa do Festival da Boa Vizinhança neste sábado, 22



A atriz Florinda Meza, famosa por interpretar Dona Florinda no seriado “Chaves”, está no Brasil. A artista desembarcou na madrugada desta sexta-feira, 21, em São Paulo e pela primeira vez vai participar de um evento com fãs da obra de Roberto Gómez Bolaños. O Festival da Boa Vizinhança é organizado pelo Educa Fest e acontece neste sábado, 22, no Vip Station, em Santo Amaro. A vinda de Florinda também celebra um ano do documentário “50 Anos de Chaves”, lançado pela Jovem Pan em abril de 2022. A artista vai se encontrar com a equipe do longa documental que conta com direção de Enivander Vandinho e produção de Cosmonauta e Audiovisual EV Produções. O documentário, que já foi visto por mais de meio milhão de telespectadores, é repleto de curiosidades – desde antes da criação de “Chaves” até o sucesso em mais de 20 países – e está disponível no YouTube e na Panflix.

Antes de chegar ao Brasil, Florinda disse em entrevistas que estava nervosa para se encontrar com os fãs brasileiros, visto que muitos cresceram assistindo ao seriado e até hoje admiram e se divertem com os personagens da famosa vila. A artista definiu os admiradores de “Chaves” no Brasil como “muito afetivos e apaixonados” e aceitou o convite para o evento, pois acredita que essa é uma oportunidade única de ter um encontro tão íntimo com fãs. No evento, diversas atividades acontecerão, como exibições dos melhores momentos da série, participação dos dubladores oficiais, apresentação da banda Netos de Dona Neves, concurso de cosplay e algumas surpresas. A ideia é homenagear a intérprete de Dona Florinda e os fenômenos “Chaves” e “Chapolin”. A produção estrelada por Bolaños estreou na TV mexicana em 20 de junho de 1972 e as gravações foram encerradas no início dos anos 1980. O sucesso, no entanto, permaneceu e “Chaves” foi reprisado por mais de 30 anos no Brasil, algo que surpreende até mesmo Florinda: “É uma coisa inexplicável e fascinante ao mesmo tempo”.

