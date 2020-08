Florinda Meza diz que ‘Chaves’ fora do ar ‘golpeia memória’ de Bolaños

Viúva do criador da série criticou decisão que proíbe emissoras da América Latina, incluindo o SBT, de exibirem ‘Chaves’, ‘Chapolin’ e ‘Chespirito’

Reprodução Florinda Meza é a eterna Dona Florinda do seriado que foi exibido por 36 anos no Brasil



Florinda Meza, a atriz que deu vida à Dona Florinda de “Chaves” e foi casada com Roberto Gomes Bolaños, criador do personagem, falou sobre a polêmica com os direitos de transmissão do seriado no Brasil e outros países da América Latina. Na sexta-feira (31), o SBT informou que não tinha mais autorização para exibir “Chaves”, assim como “Chapolin” e “Chespirito”, após mais de 30 anos de parceria com Televisa, a emissora original dos programas mexicanos.

“O que eu acho do programa ‘Chespirito’ [englobando todas as produções de Bolaños) sem transmissão? Embora eu não tenha nada a ver com isso porque inexplicavelmente não fui convocada para as negociações, acho que agora, quando o mundo precisa de mais diversão, isso se torna uma agressão a todas as pessoas”, escreveu Florinda no Twitter no sábado (1º). “Além disso, isso vai contra seus próprios interesses comerciais porque, neste momento, queremos ver tudo o que nos lembra um mundo melhor. ‘Chespirito’ já é um programa cultuado. Faz parte do DNA dos latinos, nós o carregamos na memória genética. Pretender eliminá-lo é um movimento pouco inteligente”, completou.

A atriz ainda disse que “pela primeira vez” encontrou um motivo para dizer “o quão bom” é Bolaños não estar vivo. O criador de “Chaves” morreu em 2014, aos 85 anos. “É triste ver como em sua própria casa, que deu milhões de dólares, é onde se é menos valorizado. Eu nunca pensei que isso poderia acontecer, mas pela primeira vez eu encontrei um motivo para dizer o quão bom meu Roberto não estar nesse mundo! Esse ato incompreensível golpeia sua memória e o que ele mais respeitava: o público”, afirmou a Florinda.

¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente. pic.twitter.com/DDwaXvJQVI — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) August 2, 2020

Pretender eliminarlo de tajo es una medida poco inteligente. Es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares, es dónde menos te valoran. — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) August 2, 2020