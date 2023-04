Fora da Globo, Fernanda Gentil demonstra alívio ao anunciar mudanças na carreira: ‘Dona de mim’

Jornalista vai cobrir a Copa do Mundo Feminina ao lado de Casimiro e criou um canal no YouTube

Reprodução/Globo Fernanda Gentil vai cobrir Copa do Mundo Feminina e se dedicar a conteúdos online



A jornalista Fernanda Gentil vai retornar à cobertura esportiva após anunciar sua demissão da Globo. A apresentadora, que ficou na geladeira da emissora carioca depois de comandar projetos de amarga audiência, fará a cobertura da Copa do Mundo Feminina na CazéTV ao lado de Casimiro, um dos streamers mais populares do momento. “Vai ser uma delícia fazer o que eu amo tanto fazer e o que eu já fiz tantas vezes, mas ao mesmo tempo de uma maneira completamente nova”, comentou Fernanda, referindo-se a sua migração da TV aberta para mundo digital. “Me sinto honrada e especial com o convite, já estou ansiosa pensando em tudo que podemos criar juntos nessa Copa tão especial para mim que é a Feminina.” Além da cobertura esportiva, Fernanda também anunciou neste sábado, 1, outros dois novos projetos.

O primeiro é um canal do YouTube no qual vai produzir conteúdos mais voltados ao seu cotidiano. A artista disse que era um sonho antigo ter um espaço autoral que absorvesse “todas as modas que quiser inventar”. Nos vídeos, ela promete entregar conteúdos de entretenimento, viagens e cumprindo desafios. A ex-apresentadora do “Globo Esporte” também fez uma parceria com uma agência para cobrir eventos ao redor do mundo. Este ano, já estão na lista a festa Fallas Valencianas, em Valência, na Espanha, a Copa Feminina na Austrália, a Oktoberfest na Alemanha e o Dia dos Mortos no México. “Como eu sempre disse, eu saí do esporte justamente porque queria falar não só, mas também de esporte. E é isso que finalmente estou conseguindo com esses três grandes projetos que são muito especiais para mim justamente por estarem acontecendo nesse momento tão novo e importante da minha vida. Me sinto segura, confiante, dona de mim e do que eu quero, e isso não tem preço. Muito feliz e animada com tantas plataformas e possibilidades”, declarou Fernanda.