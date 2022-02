Fora do ‘BBB 22’, Bárbara diz que Jade Picon não pensou nela ao indicar Arthur

Quarta eliminada do reality também falou o que pensa de Gustavo, Natália e Arthur Aguiar

Reprodução/Globo Bárbara foi a quarta eliminada pelo público do 'BBB 22'



Eliminada com a maior rejeição da temporada até o momento, Bárbara disse que ficou frustrada por deixar o “BBB 22”, mas entendeu que sua eliminação foi o melhor para o jogo. “Sou muito positiva, mas estava com um sentimento de derrota. Deixei alguns recados para as minhas amigas, falei para Jade que se eu saísse para tirar o foco do Arthur [Aguiar]. Antes de sair, também falei para tirar o foco da Natália”, comentou a sister no “Mais Você” desta quarta-feira, 16. No papo, ela também negou que tenha influenciado a líder Jade Picon a indicar Arthur ao paredão pela segunda vez consecutiva. “Acho isso uma piada, não sei que programa as pessoas estavam assistindo. Arthur não era minha opção, acho que seria melhor ela ter indicado o Lucas.”

Na visão de Bárbara, a influenciadora indicou Arthur sabendo das consequências. “Ela estava ciente que se tivesse contragolpe, eu poderia ir para o paredão”, afirmou. “Tenho muito respeito pela Jade, mas eu via que ela pensava muito na estratégia dela.” Assim como deixou claro na casa, Bárbara falou que não foi com a cara de Gustavo e que não quer que Laís e Jade se aproximem do brother. Ao ver que foi chamada de planta por Larissa, outra participante da Casa de Vidro, a eliminada disse que acredita que a sister não vai movimentar a casa como está prometendo.

A agora ex-BBB disse que fazia muita fofoca porque essa era sua diversão dentro da casa. Para ela, Lucas é a “planta” da edição e Arthur é um bom jogador. Na casa, Natália disse a Bárbara que às vezes falava com ela e era ignorada. A gaúcha falou no “Mais Você” que conseguiu se entender com a sister antes de sair e que jamais deixaria de responder uma pessoa, mesmo que estivesse com raiva. Por fim, a quarta eliminada pelo público disse que sua torcida é para Laís, mas acredita que a amiga não tem chance de ganhar.