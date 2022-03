Fora do ‘BBB 22’, Larissa admite que mentiu na Casa de Vidro para tentar apimentar o jogo

Eliminada disse que mentiu de propósito para Eslovênia dizendo que ela é querida pelo público; ela também comentou sobre sair do jogo com a maior rejeição da edição

Reprodução/Globo Larissa saiu do 'BBB 22' com a maior rejeição da edição até o momento



Larissa entrou no “BBB 22” após passar pela Casa de Vidro e acabou deixando o jogo com a maior rejeição da edição até o momento, 88,59% dos votos. Ela também entrou para o ranking de maiores rejeições do reality show em um paredão triplo. “Isso não me atinge de forma alguma, eu fui eu mesma na casa. No início eu queria movimentar o jogo, mas quando entrei no jogo e comecei a conviver com as pessoas meu coração amoleceu”, afirmou a sister no “Mais Você” desta quarta-feira, 2. A eliminada da semana disputou a permanência na casa com Arthur Aguiar e Linn da Quebrada, dois participantes que ela considera muito fortes. “Eu caí no paredão errado. Duas semanas foi muito pouco para mostrar o que queria dentro da casa”, comentou.

Quando estava na Casa de Vidro, Larissa soltou várias informações sobre o que o público estava achando da atual edição e uma das que mais chamou a atenção foi a de que Eslovênia estava fazendo sucesso aqui fora. A sister admitiu que mentiu de propósito. “Entreguei algumas informações falsas para dar uma apimentada no quarto Lollipop, mas esqueci de contar para o público que era uma estratégia. Todo mundo ficou sem entender nada”, disse Larissa. Assim que entrou no jogo, ela se aproximou de Jade Picon e Laís e sua estratégia de movimentar o jogo caiu por terra. Ela concordou com o que Arthur falou na casa e admitiu que acabou entrando em uma “rede de proteção” ao se aproximar do pessoal do quarto Lollipop, que tem combinado votos para tentar se defender.

A eliminada também pediu desculpas a Douglas Silva por ter votado nele no último domingo, 27. “Espero encontrar com ele aqui fora, votei nele para sobreviver, mas eu me arrependi.” Após Tiago Abravanel apertar o botão e desistir do “BBB 22”, Larissa chorou e se sentiu culpada. “Tiago é uma pessoa muito coração, ele se abriu para todo mundo, mas as pessoas não tinham ele como prioridade”, comentou. A sister disse que quando o ator sobrou na Prova do Líder, que deveria ser jogada em dupla, ele se sentiu muito rejeitado. “Eu senti a dor dele. Quando houve a movimentação para me proteger, ele se sentiu muito mal porque ele estava ali há um mês e as pessoas iam votar nele para me proteger.” Na visão de Larissa, Paulo André, Gustavo, Eslovênia fazem um jogo limpo. Já Eliezer faz um jogo sujo.