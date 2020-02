‘Os Novos Mutantes’: Imagens trazem protagonistas confinados em hospital; veja

Divulgação Anya Taylor-Joy viverá a mutante Magia em filme de terror da Fox



O filme de “Os Novos Mutantes” ganhou fotos com os personagens principais confinados no hospital psiquiátrico. Maisie Williams (“Game of Thrones”), Anya Taylor-Joy (“A Bruxa”) e Charlie Heaton (“Stranger Things”) são os destaques.

Após dois anos do primeiro trailer, uma nova prévia do longa foi divulgada no início deste ano. Apesar das especulações de que o filme teria sido alterado, Alice Braga, que vive a dra. Cecilia Reyes na produção, garantiu que isso não aconteceu e afirmou que a versão que chegará aos cinemas é a originalmente filmada.

O filme vai apresentar cinco jovens que fazem tratamento com a psiquiatra Cecilia Reyes buscando como lidar tanto com seus poderes quanto com os fenômenos bizarros que acontecem com eles no hospital.

Além de Alice Braga, “Os Novos Mutantes” conta com mais um brasileiro no elenco: Henry Zaga, de “13 Reasons Why”, será o Mancha Solar. Maisie Williams viverá Lupina; Charlie Heaton será Míssil; Blu Hunt é Miragem; Anya Taylor-Joy é Magia.

Veja as fotos: