‘Friends’ ganha exposição interativa em São Paulo para celebrar seus 30 anos

Reprodução/Instagram/@friendstheexperience The Friends Experience já passou por 25 cidades em oito países, como Nova York, Boston e Londres, e é uma atração que promete agradar a todas as idades



A série Friends, que conquistou o coração de milhões, celebra três décadas de sucesso e, para marcar a data, São Paulo será a primeira cidade da América Latina a receber a exposição interativa The Friends Experience. Os fãs poderão explorar cenários icônicos da série, como o apartamento de Monica, além de tirar fotos no famoso sofá do Central Perk, recriando momentos memoráveis. A mostra estará disponível para visitação de novembro de 2024 até março de 2025, no Shopping Cidade São Paulo. Embora a data exata de abertura ainda não tenha sido divulgada, os interessados podem se inscrever em uma lista de espera para garantir acesso.

Além disso, clientes do Nubank terão a oportunidade de participar de uma pré-venda exclusiva de ingressos. Até o dia 22 de setembro, os admiradores da série podem registrar momentos especiais nas portas roxas que se tornaram um símbolo do programa. Essas portas estão expostas em quatro locais diferentes da cidade, incluindo a sede do Nubank, o Parque Ibirapuera, a praça Oswaldo Cruz na Avenida Paulista e o próprio Shopping Cidade São Paulo.

A The Friends Experience já passou por 25 cidades em oito países, como Nova York, Boston e Londres, e é uma atração que promete agradar a todas as idades. A exposição foi projetada para ser acessível, garantindo que pessoas com mobilidade reduzida possam desfrutar da experiência sem dificuldades.

Publicado por Fernando Keller