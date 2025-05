Gêmeas de ‘Friends’ fazem sucesso nas redes sociais

Recentemente, as irmãs compartilharam, em suas contas no TikTok, foto de uma cena na qual elas aparecem sendo seguradas no colo por David Schwimmer, que interpretou Ross na série

Reprodução/Instagram/@alexandra_conley Elas atuaram na produção entre janeiro e março de 2003



As irmãs gêmeas Alexandra e Athena Conley, de 23 anos, ganharam notoriedade ao interpretar Emma Geller-Green, filha de Ross Geller (David Schwimmer) e Rachel Green (Jennifer Aniston), na famosa série “Friends“. Mais de duas décadas após a exibição do programa, elas estão conquistando o público no TikTok, onde Athena já conta com mais de 60 mil seguidores, enquanto Alexandra possui mais de 40 mil.

No TikTok, as jovens compartilham uma variedade de conteúdos, incluindo detalhes sobre suas rotinas diárias, coreografias de dança e registros de suas viagens. A interação com os fãs tem sido bastante positiva. Athena, além de sua presença nas redes sociais, é também líder de torcida na NFL.

Recentemente, as gêmeas compartilharam, em suas contas no TikTok, foto de uma cena na qual elas aparecem sendo seguradas no colo por David Schwimmer. “Nós falamos que aparecemos na TV quando éramos bebê”, disseram na legenda.

