Rodrigo Faro revela que bateu o pé por mudança na Record: ‘Não aguentava mais’

Apresentador comanda a atração ‘Hora do Faro’, que é exibida aos domingos pela emissora paulista

Reprodução/YouTube/Podpah Rodrigo Faro disse que não aguentava mais contar histórias de superação no seu programa



O apresentador Rodrigo Faro revelou que propôs uma mudança na atração dominical que comanda na Record TV, pois estava cansado de tentar emocionar o público. “Programa de domingo tem aquela coisa que eu não aguentava mais que é história de superação. Chegou uma hora que não dava mais. Contar a história da pessoa é legal, mas não dá para ficar cinco anos fazendo a mesma coisa. Venho do sábado, uma coisa ‘Vai Dar Namoro’, irreverente, fazer coisas fora da curva, loucuras”, comentou o artista no podcast “PodPah”. Faro falou que contar histórias de superação deu, sim, muita audiência, mas ele sentia falta de fazer algo mais divertido no seu programa. Ele propôs a mudança após ficar um tempo afastado da TV devido ao surto de Covid-19 no mundo. “Veio a pandemia, ferrou com todos os programas, ninguém podia gravar, ficamos dois anos repetindo o programa”, relembrou.

Com o retorno das gravações, a equipe da atração queria uma novidade e ele sugeriu o retorno do famoso quadro “Vai Dar Namoro”. “Enquanto todo mundo está fazendo história, vamos parar de fazer, vamos quebrar esse paradigma, vamos voltar com uma loucura e ver o que acontece”, falou Faro na Record TV. A sugestão do apresentador foi acatada e ele conseguiu expandir seu público. “O que era para ser um quadro só para a televisão, acabou hypando na internet”, contou. As cantadas de Faro começaram a viralizar no TikTok e influenciadores como Casimiro passaram a gravar vídeos reagindo ao quadro. Com a viralização na internet, o apresentador conseguiu atingir um novo público e disse que hoje os adolescentes pedem para tirar foto com ele. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter voltado com o ‘Vai Dar Namoro’”, concluiu o comunicador.