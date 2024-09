Gerard Butler retorna em ‘Covil de Ladrões 2’; veja trailer

Com data marcada para janeiro de 2025, a prévia dá um vislumbre da volta dos atores Gerard Butler e O’Shea Jackson Jr aos papéis de Big Nick e Donnie, respectivamente

Reprodução/Diamond Films Brasil O ator Gerard Butler em cena do filme de ação 'Covil de Ladrões 2'



Se tem um nome que sempre conquista quando o assunto são filmes de ação, esse nome é Gerard Butler. O ator está de volta em “Covil de Ladrões 2”, que ganhou seu primeiro trailer oficial. Com data marcada para janeiro de 2025, a prévia dá um vislumbre da volta dos atores Gerard Butler e O’Shea Jackson Jr aos papéis de Big Nick e Donnie, respectivamente, ambos personagens apresentados no longa homônimo de 2018.

Na história da sequência, após executar seu plano com maestria e enganar a todos, incluindo o Big Nick, Donnie planeja um novo assalto elaborado, agora focado agora em diamantes. O que ele não sabe é que, enquanto mergulha cada vez mais no mundo imprevisível e traiçoeiro dos ladrões de pedras preciosas, Big Nick está na sua cola, caçando-o por toda a Europa.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Dessa vez, porém, não para capturá-lo: o antigo policial quer mesmo é entrar no esquema e virar bandido. A sequência também contará com o retorno do diretor e roteirista Christian Gudegast a este universo explosivo.

Confira trailer abaixo