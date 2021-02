Gilberto atende Big Fone, imuniza Sarah e indica Karol Conká ao paredão

Brother dormia na sala após a desistência de Lucas no jogo e conseguiu correr mesmo com a roupa do Monstro

Reprodução/Globo Na sexta-feira, 5, no primeiro Big Fone da semana, Arcrebiano atendeu, imunizou Juliette e indicou Thaís



Como anunciado durante a semana, o segundo Big Fone tocou às 10h da manhã deste domingo, 7, no Big Brother Brasil 21. Gilberto atendeu o chamado, imunizou Sarah e indicou Karol Conká para o paredão. O brother dormia na sala após a desistência de Lucas no jogo e conseguiu correr mesmo com a roupa do Monstro. Na sexta-feira, 5, no primeiro Big Fone da semana, Arcrebiano atendeu, imunizou Juliette e indicou Thaís. O telefone vai tocar mais uma vez hoje, às 18h, e quem atender terá a função de inverter uma das duas decisões: alguém que foi imunizado vai para o paredão e alguém que está no paredão vai ganhar mais uma semana na casa. Na manhã deste domingo, após a última festa, Lucas Penteado entrou no confessionário e pediu para sair do programa.