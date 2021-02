Lucas Penteado desiste do jogo e pede para sair do BBB 21

Após o anúncio do Big Boss sobre a desistência, alguns brothers gritaram em comemoração

Reprodução/Globo



Lucas Penteado não está mais na disputa pelo R$ 1,5 milhão do Big Brother Brasil 2021. O brother entrou no confessionário na manhã deste domingo, 7, e pediu para sair do jogo. Durante a festa do sábado, 6, Lucas e Gilberto se beijaram. Em seguida, Lumena o acusou de ter usado Gilberto. Pocah e Rodolffo acusaram Penteado de querer se promover com a bandeira LGBTQIA. Após o anúncio do Big Boss sobre a desistência, alguns brothers gritaram em comemoração. Durante a manhã, Karol Conká também ameaçou sair do jogo, mas foi convencida por outros participantes de tentar se acalmar.

Em um certo momento, o Big Boss anunciou: “Atenção, crianças. Os ânimos estão exaltados, o álcool está presente em quase todos vocês, nós estamos acompanhando tudo e assim que os ânimos acalmarem, nossos psicólogos vão conversar com quem precisar.” E também deu uma bronca em Lucas, que ao decidir sair, antes de entrar no confessionário, retirou a roupa do castigo de Monstro. “Atenção, Lucas. Ponha a roupa do Monstro. Enquanto você fizer parte do programa, as regras devem ser cumpridas.” Durante o domingo, dois big fones vão tocar — um 10h outro 18h. Mais tarde, mais um paredão será formado.