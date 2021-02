Gina Carano, de ‘The Mandalorian’, é demitida após fazer posts polêmicos nas redes sociais

Lucasfilm decidiu romper com a interprete de Cara Dune após ela comprar atuais desavenças políticas nos Estados Unidos com a perseguição aos judeus na Alemanhã nazista

Divulgação Gina Carano interpreta Cara Dune em 'The Mandalorian'



A atriz Gina Carano, uma das estrelas da série “The Mandalorian”, foi demitida da Lucasfilm na última quarta-feira, 10, após polemizar nas redes sociais com postagens em que compara críticas feitas ao Partido Republicano nos Estados Unidos a perseguição dos judeus na Alemanha nazista. Em nota divulgada pela Variety, a empresa informou: “Gina Carano não é empregada atualmente pela Lucasfilm e não há planos para ela no futuro. No entanto, suas postagens nas redes sociais denegrindo as pessoas com base em suas identidades culturais e religiosas são repugnantes e inaceitáveis”. A UTA, agência que cuidada da carreira da artista, também rompeu seu contrato com ela.

Toda a polêmica começou quando Gina começou a fazer várias postagens nos stories do Instagram falando das atuais diferenças políticas que tem gerado debates entre os americanos. “Os judeus foram espancados nas ruas, não por soldados nazistas, mas por seus vizinhos, até mesmo por crianças. Como a história é editada, a maioria das pessoas hoje não percebe que, para chegar ao ponto em que os soldados nazistas poderiam facilmente prender milhares de judeus, o governo primeiro fez com que seus próprios vizinhos os odiassem simplesmente por serem judeus. Como isso é diferente de odiar alguém por suas opiniões políticas?”, escreveu a atriz na rede social.

Por conta disso, ela passou a ser criticada na rede social vizinha, o Twitter, e a hashtag “FireGinaCarano” começou a ganhar força. A Lucasfilm anunciou em dezembro que está trabalhando em “Rangers of the New Republic”, um desdobramento da série “The Mandalorian”, sucesso no Disney+, e a expectativa para Gina voltar a interpretar Cara Dune estava grande. O elenco da nova produção ainda não foi anunciado, mas após sua demissão da atriz ela dificilmente estará na série.