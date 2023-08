Giovanna Lancellotti revela que foi assediada ao gravar cenas de sexo em novela da Globo

Atriz contou que passou por ‘perrengues’ durante as gravações do remake de ‘Gabriela’, exibido em 2012

Reprodução/YouTube/gioh Giovanna Lancellotti falou como foi gravar cenas de sexo em 'Gabriela'



A atriz Giovanna Lancellotti revelou que sofreu assédio nas gravações da novela “Gabriela”, exibida na Globo em 2012. Na época, a artista tinha 19 anos. “ A minha primeira cena de sexo nua foi com o Chico Diaz, que é um super ator”, contou a atriz durante participação no podcast “Quem Pode, Pod”. Giovanna falou que estava “desesperada” com o novo desafio, mas não soube se posicionar porque estava no início da carreira. “Em ‘Gabriela’, eu era uma menina que estava sendo quase que obrigada a se prostituir, então a posição corporal dela é de ‘não quero’, então tinha um lugar de conforto para mim, a minha insegurança era muito positiva para a personagem.” A intérprete de Lindinalva elogiou o profissionalismo de Chico, mas revelou que nem todos os atores com quem contracenou na novela foram respeitosos nas cenas de sexo.

“Tive alguns perrengues com outros parceiros. Na época, não existia o termo ‘assédio’, a gente não falava nem sobre relacionamento tóxico 11 anos atrás, então era muito difícil onde tinha sexo e nudez você falar: ‘Até aí pode, até aí não pode’. Hoje em dia, é totalmente diferente”, comentou a artista, que não citou o nome dos atores. Ao gravar recentemente o filme “O Lado Bom de Ser Traída”, Giovanna fez questão de se impor. O longa, que vai estrear em breve na Netflix, possui uma temática erótica e conta com muitas cenas de sexo. A atriz explicou que aceitou participar do projeto para demonstrar que amadureceu enquanto atriz, mas deixou claro para o diretor o que não queria fazer em cena. Ela negou, por exemplo, gravar nu frontal. “A gente tinha uma preparadora de intimidade, não faria esse filme sem ela. As cenas eram coreografadas, era uma dança, eu sabia exatamente o que ia acontecer a cena inteira.” Em “Gabriela”, foi diferente: “Tinha medo de falar alguma coisa e estar sendo antiprofissional”.