Está em dúvida sobre qual filme assistir? ‘Pisque Duas Vezes’ é a estreia que vai te surpreender 

Produção da diretora Zoë Kravitz, aborda as festas extravagantes do bilionário e a dinâmica entre homens e mulheres; filme já está em carta nos cinemas brasileiros

Divulgação/Warner Bros Channing Tatum e Naomi Ackie encabeçam elenco de "Pisque Duas Vezes"



“Pisque Duas Vezes” promete tirar o público do óbvio e envolver em um thriller intenso. Dirigido por Zoë Kravitz, que estreia com pé direito também como produtora e roteirista, o filme acompanha Frida, uma garçonete que recebe um convite insultado do bilionário Slater King: passar férias em sua ilha particular. Apesar da surpresa, ela decide se jogar na experiência, mas as coisas começam a sair do controle conforme os dias vão passando. “Ela quer ser respeitada, ela não quer ser invisível, mas o que ela fará para conquistar isso? É também algo com o qual todos podemos nos identificar. Não há nada de errado em querer ser aceito e visto, em não querer ser ignorado, ter champanhe servido para você e não ser sempre quem serve o champanhe. Isso criou uma personagem forte, que sabe o que quer, e ela está disposta a fazer o que for possível para conseguir. É esse desejo que impulsiona a história”, contou Zoë.

Com um elenco estrelado, encabeçado por Channing Tatum e Naomi Ackie, “Pisque Duas Vezes” aborda as festas extravagantes do bilionário Slater King e tudo o que se passa nelas. O roteiro de Zoë Kravitz começou a ser escrito em 2017, durante o movimento #MeToo, que expunha magnatas norte-americanos acusados de crimes sexuais. “Entre as situações que eu tinha visto, experimentado, lido, que aconteceram com amigas minhas, eu senti que se falava ainda muito pouco sobre a dinâmica entre homens e mulheres”, conclui a diretora. O filme já está em cartaz no Brasil.