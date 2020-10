Glenn Close revive a vilã Cruella de Vil em caracterização caseira

Atriz de 73 anos reencarnou personagem para participação de evento beneficente online

Reprodução/Instagram/glennclose Atriz viveu vilã em '101 Dálmatas' (1996) e '102 Dálmatas' (2000)



Glenn Close aqueceu os corações dos fãs de “101 Dálmatas” ao aparecer caracterizada como a vilã Cruella de Vil em uma série de fotos compartilhadas na segunda-feira (5) no Instagram. Nos cinemas, a atriz encarnou a personagem em “101 Dálmatas” (1996) e “102 Dálmatas” (2000). “Me preparando para o evento de arrecadação de fundos online ‘Hocus Halloween’, de Bette Midler, para seu notável projeto de restauração de Nova York”, escreveu Glenn.

A estrela de 73 anos ainda deu detalhes de sua fantasia caseira. “Hashi pintado de vermelho = piteira. Peruca: online. Luvas vermelhas com unhas pretas = luvas pretas com unhas sob luvas vermelhas com pontas cortadas. Lenço de leopardo = lenço Johns de seda. Orelhas de cachorro dálmata = loja local de Halloween. Casaco = figurino do meu filme ‘A Esposa’ [2017]”.

A vilã estará de volta na pele de Emma Stone no live-action “Cruella” produzido pela Disney. A produção estava prevista para estrear em 2021 e, apesar do estúdio não confirmar alterações, é esperado que o lançamento seja impactado pela pandemia de coronavírus.

Veja as fotos de Glenn Close como Cruella de Vil: