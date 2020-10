Warner adia estreias de ‘Batman’, ‘Duna’, ‘Flash’ e mais; veja mudanças

Mesmo com a reabertura gradual dos cinemas ao redor do mundo, estúdio não quer correr riscos com os próximos grandes lançamentos

Reprodução/YouTube Robert Pattinson será o Batman em filme de Matt Reeves, que teve estreia alterada por pandemia



A Warner Bros. alterou o calendário de estreias previstas para 2020 e 2021, adiando a maioria dos próximos lançamentos do estúdio nos Estados Unidos por causa da pandemia do novo coronavírus. As informações são da revista Variety. Apesar dos cinemas ao redor do mundo começarem a reabrir de forma gradual, a gigante do entretenimento não quis apostar as bilheterias em salas com capacidade limitada para “The Batman“, “Duna“, “The Flash“, “Shazam! 2” e “Adão Negro“. “Matrix 4” também foi afetado, mas ganhou antecipação em sua estreia, diferente dos anteriores, todos adiados. “Mulher-Maravilha 1984“, que deveria estrear em junho, foi o único longa que o estúdio manteve a estreia para dezembro deste ano.

Veja abaixo as alterações:

Duna

A adaptação do clássico sci-fi de Denis Villeneuve, que terá Timothée Chalamet como protagonista, passou de dezembro de 2020 para 1º de outubro de 2021.

Matrix 4

A continuação da franquia que mudou o cinema mundial foi o único adiantamento da Warner Bros.: de abril de 2022, o filme agora é previsto para 22 de dezembro de 2021.

The Batman

A versão de Robert Pattinson para o herói tinha previsão de estreia para 1º de outubro de 2021, mas agora só chegará aos cinemas a partir de 4 de março de 2022.

The Flash

O filme solo do Flash, ainda interpretado por Ezra Miller, era previsto para 2 de junho de 2022, e agora passou para 4 de novembro de 2022.

Shazam! 2

A sequência de Shazam!, que deveria entrar em cartaz em 4 de novembro de 2022, ficou para 2 de junho de 2023.

Adão Negro

O herói da DC que será interpretado por The Rock perdeu sua data de estreia em 2021 e o estúdio ainda não confirmou nova previsão de lançamento.

Mulher-Maravilha 1984

Inicialmente previsto para junho de 2020, o segundo filme com Gal Gadot vivendo a amazona já sofreu diversas alterações, mas segue mantido pela Warner Bros. para 24 de dezembro de 2020.