Patricia Poeta faz discurso sobre injustiça e público aponta indireta; veja

Apresentadora vem sendo criticada pela forma como divide o comando do ‘Encontro’ com Manoel Soares

Reprodução/Globo Patricia Poeta falou que injustiça mexe com seus sentimentos mais profundos



A apresentadora Patricia Poeta fez um comentário no “Encontro” desta quarta-feira, 12, que foi entendido pelo público como indireta às recentes polêmicas envolvendo ela e o co-apresentador da atração matinal da Globo, Manoel Soares. Ao falar sobre o caso das brasileiras que ficaram mais de um mês presas na Alemanha porque tiveram as malas trocadas, a jornalista declarou: “Para quem entende de signos, sou libriana, adoro uma justiça, sou filha de advogado, então quando vejo algo injusto mexe demais comigo, mexe com meus sentimentos mais profundos. Quando alguém é acusado injustamente, não é legal”.

O público reagiu nas redes sociais. “Para que a Patricia Poeta tem que ficar jogando indireta sobre o acontecido na semana passada? Não é mais fácil trazer isso em pauta, pedir desculpa por algum mal entendido e seguir em frente”, postou uma pessoa no Twitter. “Patrícia Poeta falando que não gosta de injustiça, mas não é a própria que vive fazendo isso com o Manoel Soares? Dou conta disso não (risos)”, escreveu outra. Desde que assumiu o “Encontro” no lugar de Fátima Bernardes, Patricia tem sido alvo de críticas por parte dos telespectadores. No último dia 3 de abril, elas se intensificaram, pois a apresentadora interrompeu uma fala de Manoel que, aparentemente, ficou incomodado. Na visão do público, a jornalista não quer dar espaço ao co-apresentador.

Pra que a Patrícia Poeta tem que ficar jogando indireta sobre o acontecido na semana passada? Não é mais fácil trazer isso em pauta, pedir desculpa por algum mal entendido e seguir em frente… — Rick B. 🏳️‍🌈 (@rickbitch) April 12, 2023

A Patrícia Poeta ainda se referindo às polêmicas recentes com o Manoel Soares na indireta. Além de todos os problemas, ainda é covarde. #Encontro pic.twitter.com/IGKKJq84Ij — Danilo Legends ✨ (@Reenlsober) April 12, 2023

Essa chata da Patrícia falando que é liberada e não gosta de injustiça… Oi??? E o que ela faz com o colega de trabalho???? É o que???? My God… sai desse programa Manoel…. vc não merece tanto desleixo #encontro — Ana Paula Bastos (@ap_arquiteta) April 12, 2023