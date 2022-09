Globo esclarece se Luciano Huck deixará a emissora; confira

Emissora se pronunciou sobre rumores de que o apresentador informou que não renovará seu contrato

Reprodução/Globo Globo negou que Luciano Huck informou que não renovará seu contrato com a emissora



A Globo se posicionou sobre a suposta saída do apresentador Luciano Huck da emissora. Os rumores ganharam força após o colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa “A Tarde é Sua”, da RedeTV!, afirmar que o apresentador já havia informado a direção da Globo de que não iria renovar seu contrato, que tem validade até 2025. Procurada pela Jovem Pan nesta sexta-feira, 2, a equipe de comunicação da Globo desmentiu a notícia. “Essa é mais uma informação sem fundamento, não há conversas sobre isso”, declarou a emissora em nota. Com a saída de Faustão da Globo no ano passado, houve uma dança das cadeiras na emissora carioca e Huck foi o escolhido para assumir as tardes de domingo da Globo. O “Caldeirão” passou a ser comandado por Marcos Mion provisoriamente, mas ex-apresentador de “A Fazenda” se destacou e a Globo decidiu manter a atração na grade de programação deste ano. No “Domingão com Huck”, o marido de Angélica reciclou quadros que faziam parte do “Caldeirão” e também tem apostado em novas atrações como “Batalha de Lip Sync” e “Pequenos Gênios”. Recentemente, houve rumores de que a apresentadora Eliana, sucesso nos domingos do SBT, foi sondada pela Globo, mas tanto a artista quanto a emissora negaram qualquer tipo de negociação.