Lívia Andrade anuncia ida para a Globo para trabalhar ao lado de Huck no ‘Domingão’

Apresentadora usou as redes sociais para anunciar que fará parte do programa; ela deixou o SBT em 2020, depois de 12 anos na emissora

Reprodução/Instagram/liviaandradereal Lívia Andrade não revelou qual será sua função



A atriz e apresentadora Lívia Andrade anunciou que foi contratada pela Rede Globo e irá integrar o elenco fixo do programa “Domingão com Huck“. O anúncio foi feito através do Instagram da apresentadora de 39 anos na noite de terça-feira, 16. Na publicação, Lívia utilizou o vídeo do plantão da Globo, normalmente utilizado para anunciar notícias urgentes, e informou seus mais de 10 milhões de seguidores que agora pode anunciar que irá se juntar a Luciano Huck na atração. “Quando eu vou voltar pra TV??? Agora sim posso responder, de volta no domingo dia tão especial pra mim. Mas agora é no Domingão com o Huck, na globo!!! Plim Plim Plim”, comemorou a atriz. Lívia deixou o SBT em 2020, depois de mais de 12 anos na emissora de Silvio Santos. Neste período, trabalhou em diversas produções, como “A Praça É Nossa”, “Fofocalizando”, “Carrossel” e “Programa Silvio Santos”. Ainda não se sabe qual será o cargo de Lívia no programa de Huck.