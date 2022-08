Corinthians inscreve Balbuena, Yuri Alberto e Fausto Vera para a Libertadores

Trio está liberado para jogar contra o Flamengo, na terça-feira, 2, pelas quartas de final da competição

Rodrigo Coca / Agência Corinthians Balbuena e Fausto Vera estão liberados para estrear pelo Corinthians na Libertadores



O Corinthians se reforçou para a Copa Libertadores 2022. Os jogadores Balbuena, Yuri Alberto e Fausto Vera, recém chegados, foram inscritos na competição. Contudo, houve a baixa de Gustavo Mantuan e João Victor, que não estão mais no elenco e de Luan. O foco do time agora é no confronto contra o Flamengo, na terça-feira, 2, pelas quartas de final da competição. Luan, que usava a camisa sete, vai dar o número para Yuri Alberto, contratado para suprir a carência ofensiva da equipe corintiana. O trio de jogadores inscritos já poderão atuar contra os cariocas na Neo Química Arena, na terça-feira, 2.