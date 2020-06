Globo elabora protocolo de segurança para retomar gravações de novelas

Reprodução Globo já confirmou que era reprisar um "melhores momentos" antes de novos capítulos de "Amor de Mãe"



A Globo segue “sem uma data definida ainda para o reinício das gravações” de suas novelas, informou a assessoria da emissora nesta quarta-feira (10).

A novela das 9, “Amor de Mãe”, e a das 7, “Salve-se Quem Puder”, foram interrompidas no fim do mês de março por conta das medidas de isolamento social causadas pela pandemia do novo coronavírus. “Nos Tempos do Imperador” ainda não chegou a estrear no horário das 6.

Elas foram substituídas, respectivamente, pelas reprises de “Fina Estampa”, “Totalmente Demais” e “Novo Mundo”. A emissora não informa se tem planos de exibir novas reprises após o término das obras.

Em maio, a Globo já havia falado sobre a necessidade de um protocolo de segurança para retornar às gravações de novelas. A emissora afirma que criou o seu baseado em “protocolos globais”, reunindo suas práticas com a da indústria audiovisual do exterior.

Confira abaixo a íntegra do comunicado da Globo sobre a possibilidade de retorno das gravações de novelas:

“Mesmo sem uma data definida ainda para o reinício das gravações, a Globo se adiantou e desenhou um Protocolo de Segurança para a retomada das atividades nos Estúdios Globo. Ele foi criado através da avaliação de protocolos globais, reunindo as nossas práticas às da indústria do audiovisual de vários países.

Nossos criadores foram convocados a repensar a forma de escrever e de realizar para lidar com diferentes limitações, que vão impactar tanto a narrativa quanto os recursos de produção. As recomendações de cuidados valem para todas as etapas de produção, da pré-produção à atuação nos sets de gravação, incluindo logísticas de transporte, alimentação e regras para fornecedores, entre outras.

Depois de conhecer as práticas adotadas no protocolo desenhado pela Globo, autores e diretores estão se reunindo para avaliar a melhor solução para cada obra. As novas orientações também estão sendo apresentadas ao elenco.”

