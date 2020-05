Coronavírus: Novelas da Globo podem retomar gravações em julho

Reprodução Gravações foram interrompidas em março para evitar risco de contaminação entre equipe



A TV Globo estuda a retomada das gravações de suas novelas para o segundo semestre. A emissora suspendeu os projetos em março, no início da pandemia do novo coronavírus.

“Nosso planejamento conta com vários cenários possíveis para o retorno das gravações de dramaturgia. O mês de julho está entre essas possibilidades”, afirmou o departamento de comunicação da empresa à revista Quem.

“Salve-se Quem Puder”, na faixa das 19h, e “Amor de Mãe”, na faixa das 21h, foram as produções afetadas. As novelas foram substituídas por edições especiais de “Totalmente Demais” (2015) e “Fina Estampa” (2011), respectivamente.

No segundo semestre, também está a previsão de estrear a inédita “Nos Tempos do Imperador”, que iniciou as gravações, mas teve que suspendê-las pela crise sanitária. A faixa está ocupada no momento por “Novo Mundo”.

O ator Vladimir Brichta, que vive o ambientalista Davi em “Amor de Mãe”, garantiu que a trama vai abordar a pandemia de Covid-19. “A temática da Covid-19 vai aparecer na segunda temporada e meu personagem vai debater sobre isso que está acontecendo. É uma novela contemporânea, né?!”, disse em entrevista recente.