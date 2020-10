Gloria Vanique troca Globo por CNN dias após Márcio Gomes

Jornalista reforça nova leva de contratações de emissora americana licenciada no Brasil

Reprodução/Instagram/gloriavanique Gloria Vanique estava diariamente com Rodrigo Bocardi no Bom Dia SP, mas também apresentava outros jornais da casa



A jornalista Gloria Vanique é a mais recente contratação da CNN Brasil. A notícia foi divulgada pela própria emissora nas redes sociais nesta quinta-feira (22). “A CNN Brasil anuncia a contratação da jornalista Gloria Vanique, ex-âncora da Rede Globo. Ela apresentará um dos telejornais da CNN na TV e também estará presente no novo projeto de expansão do canal, ampliando a presença multiplataforma da empresa no Brasil”, diz o comunicado publicado no Twitter. A informação chega na mesma semana em que Márcio Gomes, que estava há 24 anos na Globo, também trocar a emissora carioca pela novata CNN.

Desde 2005, Gloria Vanique, que nasceu no Rio de Janeiro e estudou Jornalismo na Unesp de Bauru, no interior de São Paulo, trabalha na capital paulista. Ela tinha participações no Bom Dia Brasil e Bom Dia São Paulo, ambos da TV Globo. “Foram 13 anos de empresa. Reportagens pra todos os jornais locais e de rede, projetos especiais, apresentações de todos os jornais locais e do BDBR e muita experiência. E, além disso, a convivência com tanta gente querida. Mas, o nosso mundo do jornalismo é assim, dinâmico. E eu não consigo me acomodar na zona de conforto. Gosto de desafio. Estou me lançando a mais um”, escreveu a jornalista no Instagram.

Ela também aproveitou para fazer uma homenagem aos companheiros de emissora. “Agradeço muito a todos os queridos, pacientes e compreensivos companheiros dos estúdios e da reportagem que me ajudaram e me ensinaram tanto! Não tenho como citar nomes porque posso ser injusta, mas quero agradecer a cada companheiro da nossa madrugada no BDSP”, disse. Até então, Gloria Vanique estava ao lado de Rodrigo Bocardi apresentando o Bom Dia São Paulo, matutino local da TV Globo.

*Com Estadão Conteúdo