Márcio Gomes deixa Globo após 24 anos e vai para a CNN; ex-colegas lamentam

Jornalista foi um dos poucos a apresentar todos os jornais diários da Globo e será anunciado em novo projeto da nova emissora brasileira nas próximas semanas

Reprodução/Instagram/marciogreporter Márcio Gomes ficou 24 anos na Globo, atuou como correspondente internacional e apresentou todos os jornais diários da emissora



O jornalista Márcio Gomes foi anunciado como o novo contratado da CNN Brasil nesta segunda-feira (19). Ele deixa a TV Globo após 24 anos e, na publicação de despedida do Instagram, colegas da emissora lamentaram o anúncio inesperado. “Mesmo no mais turbulento dos anos, no mais intenso e desafiador dos cenários, a gente nunca deve deixar de pensar em como está a nossa vida. Olhar pra dentro e perceber o que podemos fazer diferente. O que nos dá aquele gosto de sair de casa, enfrentar o mundo e vencer. Até chegar o dia seguinte… e fazer tudo de novo! Por 24 anos, o meu destino foi sempre o mesmo. Na TV Globo fiz amigos, aproveitei as oportunidades, ganhei respeito… e o mundo. Nunca terei palavras para agradecer o apoio que recebi – dos colegas, da direção e do público”, escreveu no post.

Gomes, de 49 anos, foi um dos poucos jornalista a apresentar todos os jornais diários da Globo: “Jornal Nacional”, “Bom Dia Brasil”, “SP1”, “SP2”, “RJ1”, “RJ2”, “Jornal Hoje” e “Jornal da Globo”. “Saio de lá atrás de novas experiências, novos amigos, um novo trabalho. Num mundo cada vez mais conturbado – e com o Jornalismo reforçando a sua importância vital -, me junto à CNN Brasil para continuar fazendo o que amo”, concluiu o apresentador. Na CNN, o projeto de Márcio Gomes segue indefinido. No Twitter, a emissora comunicou apenas que ele será anunciado como “o principal nome de um projeto inovador de expansão” da empresa.

O jornalista Márcio Gomes deixa a Rede Globo após 24 anos para ser o principal nome de um projeto inovador de expansão da CNN no Brasil, que será anunciado ao mercado nas próximas semanas, reforçando o caráter multiplataforma da empresa — CNN Brasil (@CNNBrasil) October 19, 2020

Ex-colegas lamentam

No post de Gomes, os jornalistas da Globo se despediram do profissional. “Márcio sou sua fã! Sempre foi um prazer trabalhar com vc! E como aprendi! Vou sentir falta, mas desejo muito sucesso para vc!”, disse Jacqueline Brazil. “Boa sorte, amigo querido! Vamos sentir muito sua falta!”, desejou Renata Capucci. “Boa sorte, amigo querido!! Vamos sentir sua falta, sempre! Pela excelência, pela gentileza, pela grandeza e pelo privilégio que é trabalhar com você”, escreveu Isabela Leite. Phelipe Siani, namorado de Mari Palma que está na CNN, já deu as boas-vindas ao colega. “O tapete vermelho já tá pronto pra te receber, meu irmão! Que orgulho saber q a gente vai ser colega de emissora de novo. Você é um dos profissionais q eu mais tenho respeito e admiração.”