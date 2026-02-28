Gorillaz debate luto e espiritualidade no novo álbum ‘The Mountain’

Após três anos, o grupo está de volta com trabalho fortamente inspirado na Índia

Disco resgata a essência do Gorillaz que, para alguns, tinha se perdido no álbum 'Cracker Island'



O Gorillaz está de volta! Nesta sexta-feira (27), o grupo lançou seu nono álbum de estúdio, ‘The Mountain’ (estilizado em hindi: पर्वत), pelo próprio selo da banda, KONG. O trabalho foi construído em cima da experiência dos membros Damon Albarn e Jamie Hewlett, que fizeram uma viagem à Índia após a perda de seus pais.

Marcado por espiritualidade e luto, o álbum tem uma relação tão forte com a morte que, entre suas colaborações, estão artistas já falecidos como os rappers Proof e Truegoy the Dove, o baterista nigeriano Tony Allen, o ator Dennis Hooper, Mark E. Smith e o cantor soul Bobby Womack.

O disco resgata a essência do Gorillaz que, para alguns, tinha se perdido no álbum ‘Cracker Island’, lançado em 2023. Algumas faixas fazem os fãs viajarem no tempo como ‘Orange Country’ e ‘The Plastic Guru’ com sonoridades parecidas a trabalhos anteriores do grupo.

De certa forma, o álbum tem uma ótima costuma e apenas ‘The Happy Dictator’ destoa um pouco das demais, mas ainda assim, deixa uma boa impressão.

Curta-metragem inédito acompanha o álbum

Além das 15 músicas, o Gorillaz também lançou um projeto visual (claro!!). O curta-metragem ‘The Mountain, The Moon Cave & The Sad God’ (“A Montanha, a Caverna da Lua e o Deus Triste”, em tradução livre) tem oito minutos e os traços característicos de Jamie Hewlett. A animação acompanha os integrantes Noodle, Murdoc, 2D e Russel em uma jornada pela Índia, mergulhando em ritmos místicos enquanto tentam lidar com essa montanha de emoções chamada vida. Um prato cheio para os fãs.

Assista abaixo: