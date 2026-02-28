Gorillaz debate luto e espiritualidade no novo álbum ‘The Mountain’
Após três anos, o grupo está de volta com trabalho fortamente inspirado na Índia
O Gorillaz está de volta! Nesta sexta-feira (27), o grupo lançou seu nono álbum de estúdio, ‘The Mountain’ (estilizado em hindi: पर्वत), pelo próprio selo da banda, KONG. O trabalho foi construído em cima da experiência dos membros Damon Albarn e Jamie Hewlett, que fizeram uma viagem à Índia após a perda de seus pais.
Marcado por espiritualidade e luto, o álbum tem uma relação tão forte com a morte que, entre suas colaborações, estão artistas já falecidos como os rappers Proof e Truegoy the Dove, o baterista nigeriano Tony Allen, o ator Dennis Hooper, Mark E. Smith e o cantor soul Bobby Womack.
O disco resgata a essência do Gorillaz que, para alguns, tinha se perdido no álbum ‘Cracker Island’, lançado em 2023. Algumas faixas fazem os fãs viajarem no tempo como ‘Orange Country’ e ‘The Plastic Guru’ com sonoridades parecidas a trabalhos anteriores do grupo.
De certa forma, o álbum tem uma ótima costuma e apenas ‘The Happy Dictator’ destoa um pouco das demais, mas ainda assim, deixa uma boa impressão.
Curta-metragem inédito acompanha o álbum
Além das 15 músicas, o Gorillaz também lançou um projeto visual (claro!!). O curta-metragem ‘The Mountain, The Moon Cave & The Sad God’ (“A Montanha, a Caverna da Lua e o Deus Triste”, em tradução livre) tem oito minutos e os traços característicos de Jamie Hewlett. A animação acompanha os integrantes Noodle, Murdoc, 2D e Russel em uma jornada pela Índia, mergulhando em ritmos místicos enquanto tentam lidar com essa montanha de emoções chamada vida. Um prato cheio para os fãs.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.