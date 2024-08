Governo federal declara luto oficial de três dias pela morte de Silvio Santos

Apresentador estava internado desde o início do mês e faleceu em decorrência de broncopneumonia, complicação de uma infecção por influenza H1N1

RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Mural na zona sul de São Paulo homenageia o apresentador Silvio Santos, caracterizado como vários personagens do cinema



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou luto oficial de três dias em todo o Brasil em homenagem ao falecimento do apresentador e empresário Silvio Santos, que ocorreu na madrugada deste sábado (17) em São Paulo. Silvio estava internado desde o início do mês e faleceu em decorrência de broncopneumonia, complicação de uma infecção por influenza H1N1. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também declarou luto na casa legislativa. O Estado de São Paulo e a prefeitura da capital paulista estabeleceram um período de luto oficial de sete dias. A família de Silvio Santos optou por não realizar um velório público, decidindo que o corpo será levado diretamente para o cemitério, onde ocorrerá uma cerimônia de acordo com os rituais judaicos.

Silvio Santos, nascido no Rio de Janeiro em 1930, teve uma trajetória marcante, começando como vendedor ambulante e se tornando um dos empresários mais reconhecidos do Brasil. Ele foi o fundador do SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), que se tornou uma das principais emissoras do país. O legado deixado por Silvio Santos é imenso. Ele deixa sua esposa Íris, além de seis filhas, netos e bisnetos. Sua contribuição para a televisão brasileira e o entretenimento é inegável, e sua morte representa uma grande perda para o setor e para o público que o acompanhou ao longo de sua carreira.

