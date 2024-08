Legado: Silvio Santos inovou com programas de auditório, marcou domingo na TV e criou reality que irritou a Globo

‘Show do Milhão’, ‘Topa Tudo por Dinheiro’,’Programa Silvio Santos’ e’A Casa dos Artistas’ estão entre os grandes sucessos que saíram da cabeça do dono do SBT

A morte de Silvio Santos, aos 93 anos, marca o fim de uma era para a televisão brasileira. Conhecido como o “Rei da Televisão”, Silvio não foi apenas um apresentador icônico, mas um ícone que moldou e redefiniu o panorama do entretenimento no Brasil. Nascido Senor Abravanel, em 12 de dezembro de 1930, ele iniciou sua carreira como locutor de rádio, mas seu visível talento rapidamente o conduziu à posição de apresentador. Sua trajetória na televisão começou na década de 1960, quando criou e apresentou o “Programa Silvio Santos”, um das atrações mais longevas da TV brasileira. Com seu carisma inigualável e estilo único, revolucionou a televisão brasileira com sua abordagem inovadora e interativa. Seus programas, que incluíam concursos, game shows e talk shows, não apenas entretiam, mas também criavam uma conexão com a audiência. O dominical “Programa Silvio Santos” tornou-se um espetáculo semanal imperdível, misturando humor, competição e interação ao vivo com o público.

A criação do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) em 1981 foi um marco na trajetória de Silvio Santos. A emissora, que começou modestamente, cresceu sob sua liderança para se tornar uma das maiores redes de televisão do Brasil. Sob sua gestão, o SBT não apenas rivalizou com a Globo, mas também se destacou por sua programação diversificada e inovadora. Entre seus programas mais emblemáticos estão o “Show do Milhão”, “Topa Tudo por Dinheiro” e “Programa Silvio Santos”. Outro grande sucesso de sua carreira foi o reality show “A Casa dos Artistas”, lançado em 2001. Este programa, pioneiro no Brasil no formato de reality show, trouxe uma nova dinâmica para a televisão nacional ao focar na convivência e nos conflitos entre celebridades. O dono do SBT havia negociado com a Endemol, mas recusado a compra do “Big Borther”. Em vez disso, resolveu criar o seu próprio reality, para desespero da Globo, que acabou comprando os direitos do programa. “A Casa dos Artistas” foi um enorme sucesso de audiência.

