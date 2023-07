Greve de atores deixa pré-estreia de filme da Disney sem a presença de estrelas

LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Danny DeVito e Jamie Lee Curtis não foram ao tapete vermelho de ‘Mansão Mal-Assombrada’

Michael Tran/AFP Tapete vermelho para a estreia mundial de "Mansão Mal-Assombrada"



A pré-estreia de “Mansão Mal-Assombrada”, dos estúdios Disney, teve o tradicional tapete vermelho, mas sem a presença das estrelas do filme, que não realizaram sua habitual apresentação para a promoção desta primeira projeção por causa da greve dos atores de Hollywood. O evento da noite de sábado, 15, na Califórnia, teve muito menos badalação do que era esperado inicialmente, com a ausência dos atores principais: LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Danny DeVito e Jamie Lee Curtis. O diretor, Justin Simien, esteve presente e disse que apoiava o elenco, mas que também sentia “terrivelmente” a falta dos seus astros no evento.

Os membros do sindicato dos atores SAG-AFTRA se uniram aos integrantes do sindicato dos roteiristas WGA nas reivindicações por melhorias nos pagamentos de salários e royalties, um movimento que não acontecia em Hollywood em mais de 60 anos. Todos protestam contra as condições impostas pelos grandes estúdios cinematográficos. “Sou diretor, roteirista e artista nesta indústria. E é muito, mas muito difícil”, declarou Simien. “Eu os apoio absolutamente. E estou lutando eu mesmo. Gostaria de estar celebrando com eles aqui”, acrescentou o cineasta.

*Com informações da AFP