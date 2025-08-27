Jovem Pan > Entretenimento > TV e Cinema > ‘Guerreiras do K-Pop’ se torna o filme mais assistido na história da Netflix

‘Guerreiras do K-Pop’ se torna o filme mais assistido na história da Netflix

Diretora Maggie Kang revelou que a produção deixou algumas questões em aberto, sugerindo que uma continuação pode ser viável

  • Por da Redação
  • 27/08/2025 23h23
Netflix guerreiras do kpop "Guerreiras do K-Pop" se tornou o filme mais assistido na história da Netflix

“Guerreiras do K-Pop” se tornou o filme mais assistido na história da Netflix, gerando especulações sobre uma possível sequência. A diretora Maggie Kang revelou que a produção deixou algumas questões em aberto, sugerindo que uma continuação pode ser viável. Atualmente, a Netflix e a Sony Pictures estão em conversas para desenvolver essa nova fase, embora ainda não tenham chegado a um acordo formal. A trama do filme gira em torno do grupo fictício HUNTR/X, que combina elementos do universo do K-Pop com toques de fantasia. O elenco de dublagem conta com nomes como Arden Cho e Ken Jeong, que contribuíram para o sucesso da animação. Nos cinemas da América do Norte, o filme arrecadou cerca de US$ 18 milhões, superando a marca de “A Hora do Mal”.

O fenômeno “Guerreiras do K-Pop” não apenas conquistou o público, mas também se destacou nas plataformas de streaming, solidificando sua posição como um dos grandes sucessos da Netflix. A expectativa em torno de uma sequência reflete o impacto que a obra teve na cultura pop e no mercado de animações. Com a crescente popularidade do K-Pop e a inovação na narrativa, a continuação poderia explorar novas histórias e personagens, ampliando ainda mais o universo criado.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

