‘Guga por Kuerten’: o legado de um ícone do tênis brasileiro estreia em setembro no Disney+

A série documental explora a ascensão do tenista Gustavo Kuerten, com imagens e relatos inéditos; veja teaser

Reprodução/Disney Guga em Roland Garros: série revela os momentos épicos que fizeram do tenista uma lenda



Gustavo Kuerten, afetuosamente conhecido como Guga, está prestes a ter sua trajetória imortalizada em uma série documental exclusiva do Disney+, intitulada Guga por Kuerten. O projeto promete revelar a vida e carreira de um dos maiores nomes do tênis brasileiro, oferecendo um vislumbre profundo e inédito de sua jornada. Confira abaixo algumas das imagens divulgadas na última segunda-feira (15). Guga por Kuerten mergulha nas raízes do tenista em Santa Catarina, destacando sua ascensão meteórica até se tornar tricampeão de Roland Garros, um dos mais prestigiados torneios do circuito mundial.

A série traz depoimentos exclusivos e cenas inéditas, explorando desde as motivações juvenis de Guga, passando pela fundamental influência familiar, até os momentos decisivos que marcaram sua carreira e o consolidaram como uma lenda do esporte. Com lançamento confirmado para setembro deste ano no Disney+, Guga por Kuerten é uma obra que promete emocionar e inspirar não apenas os fãs de tênis, mas todos os admiradores de grandes histórias de superação e conquista.

Veja teaser