Gustavo se revolta com voto de Natália e brigas tomam conta do ‘BBB 22’; veja

Brother escapou do paredão na Bate e Volta, mas foi tirar satisfação com Natália e Eliezer entrou na discussão; a designer de unhas também teve atritos com Scooby, PA e Douglas Silva

Reprodução/Globo Gustavo tirou satisfação com Natália após descobrir voto da sister



A formação do 7º paredão do “BBB 22” deixou os ânimos na casa alterados. Gustavo, que foi o mais votado pela casa, conseguiu escapar na prova Bate e Volta, mas ficou irritado por quase ir ao paredão e, de cabeça quente, foi reclamar com Natália por ter votado nele. “Eu confiei na sua palavra”, afirmou o brother. Natália tinha dito a Gustavo que não votaria nele, mas acabou votando e, com isso, salvou Eliezer, com quem vive um affair na casa. Ao ver o curitibano confrontando a designer de unhas, Eli se intrometeu: “Não adianta ameaçar ela por causa de um voto”. Gustavo questinou: “Eu ameacei?”. O empresário respondeu: “Você acabou de ameaçar ela. Você sabe o que faz por causa de um voto, o voto é dela e não é seu”. O brother se irritou e rebateu: “Cala a boca, Eli, fica quieto. Você não sabe o que ela falou para mim, eu só falei confiei na sua palavra”.

Natália disse a Eli que Gustavo não a ameaçou e explicou ao curitibano: “Eu realmente falei com você, realmente eu não queria [votar em você], foi com muito pesar, mas para mim ser neutra, eu não podia ser. Eu quero ser imparcial nessa votação, só que eu ser imparcial, é eu dar o meu direito para outras pessoas”. Gustavo, que vive um affair com Laís, continuou dizendo que confiou na sister. “São duas pessoas que eu gosto muito, eu falei com ele isso e falo com você e falo com quem quiser escutar. É a mesma coisa que tu, está eu e Laís no fogo e você gosta muito de mim. Quem que tu vai me proteger? É muito óbvio”, falou Natália. O brother discordou: “Não é tão óbvio assim, porque a pessoa que deita comigo não me protegeu. Você aqui dentro com o Eli protegeu ele, mesmo falando que não votaria em mim”.

A discussão continuou e Gustavo chegou a dizer que Eli só começou a agir como casalzinho com Natália quando percebeu que receberia muitos votos. Ele também não quis papo com Laís após o fim da votação. A briga na casa continuou, só desta vez entre a designer de unhas e Pedro Scooby, Paulo André e Douglas Silva. Eles começaram a gritar um com outro após Natália afirmar que os meninos do quarto Grunge estavam criando uma rede de proteção. “Não me inclui nessa, não, está colocando palavra na minha boca”, disse o surfista. A sister falou que não quer entrar em uma rede de proteção e que seu voto em Gustavo foi para ver se Scooby e seus amigos realmente gostam dela ou se só se aproximaram para tentar somar votos e se proteger. O paredão está sendo disputado entre Arthur Aguiar, Jade Picon e Jessilane, vote na enquete e veja quem está propenso a deixar o jogo.

Gustavo foi questionar Natália sobre seu voto, mesmo ela tendo prometido que não seria nele hoje. Assiste aí que a conversa esquentou e envolveu outros brothers e sisters 👀 pic.twitter.com/9VZdIVv9tG — Gustavo Beats 🐺 (@gustavo_beats) March 7, 2022