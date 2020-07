Hailton é o primeiro vencedor em estreia de novo formato do MasterChef

Reality culinário retornou com novos episódios na noite de terça-feira (14), mas dividiu opinião de internautas sobre mudanças

Divulgação Participante impressionou chefes com prato de ingredientes da cesta básica



O MasterChef Brasil 2020 estreou na noite desta terça-feira (14) e já tem um vencedor. Isso porque, com o novo formato do programa, adaptado em meio à pandemia do novo coronavírus, o reality está premiando um melhor candidato a cada episódio. Desta vez, quem levou a melhor foi Hailton. O paulistano, nascido na zona norte de São Paulo, iniciou o programa dizendo que queria mostrar que os cozinheiros da periferia também podem vencer o MasterChef. Ele sonha em abrir um restaurante de comida rústica.

Na primeira edição do reality, ele preparou um prato simples e encantou os jurados: bife de fígado, arroz, feijão e salada de repolho. O desafio era preparar o melhor prato com ingredientes de cesta básica. “O prêmio vai para o prato que conta a história da cesta básica no Brasil. O prêmio é seu, Hailton”, disse a jurada Paola Carosella.

Apesar do avançado da hora, os internautas se emocionaram com a vitória de Hailton. “Já passa da meia-noite e o MasterChef me fazendo chorar com a vitória de Hailton”, escreveu uma seguidora. Por outro lado, alguns internautas não gostaram do novo formato que premia um participante por episódio. A principal reclamação foi a de que não daria tempo de criar uma afinidade com os participantes do reality.

*Com Estadão Conteúdo