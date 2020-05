HBO cancela festa do Emmy e doará US$ 1 milhão para combate à Covid-19

EFE/Justin Lane/Archivo HBO fez doação milionária para combate à pandemia do coronavírus



Embora a cerimônia de entrega do Emmy ainda não tenha sido oficialmente cancelada, a HBO decidiu doar US$ 1 milhão, quantia que seria usada em sua festa anual pós-premiação e outros eventos promocionais para os esforços de contenção do contágio do coronavírus.

O dinheiro será doado ao fundo de auxílio da cidade de Los Angeles, a área mais afetada pela pandemia no estado da Califórnia, nos Estados Unidos.

“Temos orgulho de fazer essa contribuição em nome da HBO ao invés de usá-la para nossa tradicional festa Emmy e eventos promocionais”, declarou o diretor de programação da empresa, Casey Bloys, em comunicado.

O Emmy é a primeira grande cerimônia de premiação do ano, tradicionalmente realizada no final do verão no hemisfério norte e que neste ano foi marcada para 20 de setembro.

Apesar de ainda faltarem vários meses e não se saiba qual será o nível de alarme para a atual pandemia na época, há várias vozes em Hollywood que apostam que o evento tradicional não poderá ser realizado e será substituído por uma entrega remota.

A festa da HBO é considerada uma das datas mais importantes no universo da televisão, mas o cancelamento do evento pode ir muito além. A Academia de Hollywood estaria considerando adiar a cerimônia do Oscar 2021, segundo a revista “Variety”.

Várias fontes, falando na condição de anonimato, disseram à publicação americana que a Academia cogita remarcar a maior premiação do cinema mundial, inicialmente agendada para 28 de fevereiro, no Dolby Theatre, em Los Angeles, Califórnia.

*Com Agência EFE