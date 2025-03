Com sete episódios, a nova temporada da série vencedora do Emmy estreia domingo, 13 de abril, às 22h, no canal e na plataforma de streaming Max

Divulgação/HBO Pedro Pascal lidera o elenco da série 'The Last Of Us'



A HBO lançou o trailer da segunda temporada da série dramática original “The Last Of Us” para centenas de fãs durante um painel no South by Southwest (SXSW), que incluiu os atores Pedro Pascal, Bella Ramsey, Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Gabriel Luna, Young Mazino e os escritores e produtores executivos Craig Mazin e Neil Druckmann.

Com sete episódios, a nova temporada da série vencedora do Emmy estreia domingo, 13 de abril, às 22h, no canal e na plataforma de streaming Max. Os episódios serão lançados semanalmente aos domingos.

Após cinco anos dos eventos da primeira temporada, o passado de Joel e Ellie os alcança, levando-os a um conflito entre ambos e a um mundo ainda mais perigoso e imprevisível do que aquele que abandonaram. O elenco que retorna para essa segunda temporada conta com Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy e Rutina Wesley como Maria.

A série dramática contará também com novos nomes como Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen e Danny Ramirez como Manny. Além disso, Catherine O’Hara irá fazer uma participação como convidada.

“The Last Of Us” é escrita e produzida executivamente por Craig Mazin e Neil Druckmann. A série é uma coprodução com a Sony Pictures Television e também é produzida executivamente por Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O’Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan e Evan Wells.

Publicado por Carolina Ferreira