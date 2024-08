O enigma de ‘The Last of Us’: revelado o primeiro teaser da segunda temporada

A aguardada continuação promete intensificar o drama e a tensão, oferecendo apenas um vislumbre do que está por vir na adaptação do aclamado jogo

Divulgação/MAX Joel e Ellie retornam em novas e intensas jornadas enquanto novos rostos surgem para desafiar e encantar os fãs



A segunda temporada de “The Last of Us” finalmente revelou seu primeiro teaser, aguçando a curiosidade e as expectativas dos fãs (confira abaixo). Nesta nova fase, a série seguirá apenas uma parte do enredo do segundo jogo da franquia. Craig Mazin e Neil Druckmann, os visionários por trás da adaptação, já indicaram que a complexidade da história demandará mais de uma temporada. As filmagens desta sequência emocionante começaram em fevereiro, com a estreia planejada para o início de 2025.

View this post on Instagram A post shared by Max Brasil (@streammaxbr)





Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além do retorno triunfante de Pedro Pascal e Bella Ramsey nos papéis de Joel e Ellie, a temporada introduzirá Kaitlyn Dever como a enigmática Abby, Isabela Merced como Dina, e Young Mazino como Jesse. O elenco ainda será enriquecido por Danny Ramirez (“Top Gun: Maverick”), Taty Gabrielle (“Uncharted”), Ariela Barer (“Fugitivos”) e Spencer Lord (“Riverdale”), prometendo performances inesquecíveis. Enquanto aguardamos ansiosamente por esses novos episódios, a primeira temporada permanece disponível no Max, pronta para ser revisitada e redescoberta.