Helga Nemetik fala sobre saída de novela da Globo e celebra retorno aos palcos em ‘Cinderella’

Jovem Pan divulga com exclusividade a caracterização da atriz como Fada Madrinha, personagem do musical da Broadway que estreia em São Paulo no próximo dia 2 de setembro

Divulgação/Priscila Prade/30.08.2021 Helga Nemetik dará vida a Fada Madrinha no espetáculo 'Cinderella, o Musical'



O talento como cantora da atriz Helga Nemetik foi apresentado ao público no programa “Popstar”, da Globo, em 2019. Quando estava colhendo os frutos do sucesso que fez no reality musical, veio a pandemia. Em entrevista à Jovem Pan, a artista contou que não foi um período fácil, mas que está empolgada para voltar aos palcos e reencontrar o público em “Cinderella, o Musical”, que entra em cartaz no Teatro Liberdade, em São Paulo, no próximo dia 2 de setembro. No espetáculo, que estreou na Broadway em 2013, Helga dá vida a Fada Madrinha. “Voltar nesse momento tão difícil de pandemia, depois de exatos um ano e seis meses, quando fomos forçados a sair do teatro por causa da Covid-19, é um privilégio gigante”, afirmou a atriz, que não vê a hora de entrar em cena. “Eu choro só de pensar no dia da estreia. Vou precisar de muito autocontrole porque estou com saudade do público e sei que eles também estão com saudade da gente. Essa energia e a troca imediata é o que me faz dar preferência ao teatro. É o que me alimenta como artista. Vai ser lindo demais.”

“Cinderella, o Musical” destoa do clássico conto de fadas da Disney e apresenta uma nova versão da história, trazendo uma princesa, interpretada pela atriz Fabi Bang, empoderada. “Ela não vai ao baile pura e simplesmente para arrumar um marido, ela vai para contar ao príncipe sobre as mazelas de seu reino. E, juntamente com o revolucionário Jean Michel, interpretado pelo maravilhoso Diego Montez, eles contam para o príncipe sobre a nova onda do momento em outros reinos, que é a democracia”, adiantou Helga sobre o espetáculo. Efeitos especiais também se destacam na produção e a atriz protagoniza umas das cenas mais mágicas do show – quando sua personagem deixa de ser uma idosa em situação de rua e se transforma na Fada Madrinha aos olhos do público. “A troca, que é feita com um efeito no figurino, está sendo muito ensaiada, para não ter erro. Qualquer botãozinho que ‘desplugue’ na hora errada, pode colocar tudo a perder”, revelou a atriz.

Confira com exclusividade Helga Nemetik como a Fada Madrinha:

Desafios na pandemia e troca em novela

Após participar do “Popstar”, Helga foi convidada para shows e também foi procurada pelo produtor musical Liminha para gravar um EP junto a uma gravadora. Todos os planos, porém, tiveram que ser adiados por causa da pandemia. “Espero que com essa retomada, eu tenha a oportunidade de voltar a esses projetos.” Ficar sem trabalhar e lidar com esses adiamentos e cancelamentos não foi algo fácil para a atriz. “Doeu no coração e no bolso. O medo e a insegurança de não saber o que aconteceria e por quanto tempo ficaríamos assim provocou muita ansiedade e até um pânico. Graças à Deus e ao isolamento, eu e minha família ficamos saudáveis e seguros. Não peguei a doença e consegui fazer a minha parte como artista e como ser humano que ama ajudar o próximo fazendo lives musicais beneficentes para arrecadar dinheiro para instituições que estavam passando muita necessidade.”

Além de voltar ao teatro, Helga já pode vista na televisão. A atriz está no ar atualmente na segunda temporada da série “Ilha de Ferro”, que está sendo exibida na Globo, e integra o elenco da novela “Nos Tempos do Imperador”, que estrou no último dia 9 de agosto. Vale ressaltar que Helga estava, na verdade, escalada para “Além da Ilusão”, próxima novela da Globo a ocupar a faixa das 18h, mas houve uma mudança na escolha do elenco e, agora, a personagem será vivida por Gaby Amarantos. “Eu tinha sido escalada por um diretor [Pedro Vasconcelos] que saiu do projeto e o diretor que assumiu [Luiz Henrique Rios] resolveu mudar a escalação. Mas logo que meu nome saiu da reserva de ‘Além da Ilusão’, eu já fui chamada para fazer uma personagem que estou amando em ‘Nos Tempos do Imperador’, então nem deu tempo de ficar triste”, finalizou a atriz.

SERVIÇO: ‘Cinderella, o Musical’