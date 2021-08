Sucesso da Broadway, ‘Cinderella, o Musical’ retorna a São Paulo com novidades no elenco

Com Fabi Bang no papel-título, Helga Nemetik como Fada Madrinha e Gottsha como a madrasta má, o espetáculo entra em cartaz no Teatro Liberdade no próximo dia 2 de setembro

Divulgação/Priscila Prade/17.08.2021 Jovem Pan divulga com exclusividade foto de Fabi Bang como Cinderella



O sucesso da Broadway “Cinderella, o Musical” já tem data marcada para retornar a São Paulo. O espetáculo sobre a clássica história da gata borralheira que é maltratada pela madrasta e, com a ajuda de uma fada madrinha, consegue conhecer seu grande amor, entra em cartaz no Teatro Liberdade no próximo dia 2 de setembro. A princesa será vivida pela atriz Fabi Bang, que esteve no elenco da novela “Rock Story”, da Globo, e já protagonizou outros musicais de peso. Em “Wicked”, a artista fez sucesso como a divertida Glinda e em “A Pequena Sereia” ela dividiu cena com o ator Tiago Abravanel no papel de Ariel. O elenco de “Cinderella” também conta com a atriz Gottsha, que será a vilã da história, Helga Nemetik, como a atrapalhada Fada Marinha, e André Loddi, o revolucionário Príncipe Topher.

Vale ressaltar que o musical, que estreou na Broadway em 2013, não é inspirado na clássica história da Disney. O espetáculo é, na verdade, baseado na versão francesa do conto de fadas, escrita por Charles Perrault. O texto do musical, que recebeu nove indicações ao Tony Awards, foi adaptado por Douglas Carter Beane e as canções são de Richard Rodgers e Oscar Hammerstein. A versão brasileira estreou em 2016 e é dirigida por Charles Möeller e Claudio Botelho. “Aceitamos o convite porque é um musical maravilhoso”, afirmou Charles, que também ressaltou a importância dos compositores do espetáculo. “Muitos não sabem, mas foram Rodgers e Hammerstein que estabeleceram o padrão de qualidade desta forma de se fazer teatro.” Além de belas canções e uma trama repaginada, “Cinderella, o Musical” também conta com vários efeitos especiais que prometem impactar a plateia, sendo a primeira produção no Brasil a usar efeitos holográficos em 3D no palco. O espetáculo será apresentado respeitando as normas sanitárias.